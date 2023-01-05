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Denizli'de hamile eşini boğarak öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

05.01.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 aylık hamile eşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Buldan Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hatice Çaltı'nın (43) 11 Mayıs 2022'de banyoda boğularak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, maktul Çaltı'nın otopsisinde boğazında morluk ve parmak izi, kollarında da boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanık R. Çaltı'nın 21-24 hafta ile uyumlu ikizlere gebe eşini banyoda elleriyle boğarak öldürdüğünün delillerle ortaya konulduğu kaydedildi.

Cinayeti işlediğini kabul etmeyen zanlının, "eşiyle kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrıldığı, karısının öldüğünü de çalışmak için gittiği tarlada öğle saatlerinde kendisini arayan yakınlarından öğrendiği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Olay günü zanlıdan başka eve girip çıkan birisinin tespit edilmeği aktarılan iddianamede, maktulün banyoda üzeri ıslak olarak bulunduğu, zanlının aynı gün bir iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarında muhtelif yerlerinde ıslaklarının belli olduğu, şüphelinin eşini gebe olduğunu bilerek elle boğma suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığı aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı sanığın, "eşe ve gebe kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

OLAY

Denizli'nin Buldan ilçesinde 11 Mayıs 2022'de, ikiz çocuk bekleyen 43 yaşındaki 5 aylık hamile Hatice Çaltı, banyoda ölü bulunmuş, kadının boğularak öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine maktulün eşi R. Çaltı tutuklanmıştı. ​​

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