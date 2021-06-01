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Denizli'de iplik fabrikasında yangın çıktı

01.06.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de iplik fabrikasında yangın çıktı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocabaş Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu kenarındaki iplik, ham kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 19 itfaiye aracı ile 38 personel müdahale ediyor. İtfaiye erleri pamuk dolu depoda alevleri söndürmek için çaba gösteriyor.

Öte yandan jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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