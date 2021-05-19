YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

19.05.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasının ham madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasının ham madde deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 18 itfaiye eri, 6 itfaiye aracıyla yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında fabrikanın deposunda hasar oluştu.

Yangının çıktığı anlarda fabrikada bulunan 4 işçi, dumandan etkilendi. İşçiler ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
Denizli'de tarlada çalışan husumetlisini tüfekle yaralayan kişi yakalandıDenizli'de tarlada çalışan husumetlisini tüfekle yaralayan kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Denizli Namaz Vakitleri 19 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:44
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:17
Yatsı
21:49

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Çarşamba

Büke Eczanesi
Merkezefendi
Efe Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Turan Eczanesi
Merkezefendi
Deveci Eczanesi
Pamukkale
Dokuzkavaklar Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.