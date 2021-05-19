Denizli'de iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasının ham madde deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iplik fabrikasının ham madde deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 18 itfaiye eri, 6 itfaiye aracıyla yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Yangında fabrikanın deposunda hasar oluştu.

Yangının çıktığı anlarda fabrikada bulunan 4 işçi, dumandan etkilendi. İşçiler ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.



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