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Denizli'de kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

17.10.2023 07:24 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Honaz ilçesinde kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'de kahvehanede düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeni Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Abdulcabbar Aldırma (41) ve Galip Aldırma (38), yanlarına gelen Fırat Ç'nin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Galip Aldırma, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdulcabbar Aldırma'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kamyonetle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.​​​​​​​

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