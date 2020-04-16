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Denizli'de kumar oynayan 19 kişiye 70 bin lira ceza

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.04.2020 20:36 | Son Güncelleme

Denizli'de kumar oynayan 19 kişiye 70 bin lira ceza

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 19 kişiye toplam 70 bin 875 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine bahse konu ikameti takibe aldı.

Kumar oynandığı tespit edilen eve düzenlenen operasyonda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 19 kişiye toplam 70 bin 875 lira para cezası uygulandı.

İkamet sahibi E.E. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

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