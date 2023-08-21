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Denizli'de kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü

21.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili cinayet şüphesinin de arasında bulunduğu 7 zanlı gözaltına alındı.

Denizli'de kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Hasan S. (25) ile amcasının oğlu Yusuf S. (26), "kız meselesi" yüzünden tartışıp ayrıldıktan sonra Kayhan Mahallesi'ndeki parkta yeniden buluştu.

Burada yaşanan tartışmanın ardından Hasan S, kuzeni ile arkadaşları Emircan U, Muhammet S, Furkan A, İsmail B, Tolga G. ve Buse K'den kaçıp yakınlardaki markete sığındı.

Yanında getirdiği pompalı tüfekle amcasının oğlunu takip eden Yusuf S'nin ateş etmesi sonucu kuzeni ve market sahibi Merve Acar (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Merve Acar (28) ile Hasan S'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Merve Acar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hasan S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, şüphelileri Merkezefendi ilçesinde saklandıkları adreslerde gözaltına aldı.

Cinayet şüphelisi Yusuf S. ile arkadaşı Buse K'nin bir apartmanın çatısında saklanırken yakalandıkları belirtildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Denizli'de kuzeninin sığındığı markete ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli Pamukkale

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