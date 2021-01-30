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Denizli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

30.01.2021 21:46 | Son Güncelleme:
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Denizli'de sağanak su baskınlarına neden oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sağanak özellikle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Acıpayam ve Çameli ilçelerinde bazı su kanallarında taşkın yaşandı. Acıpayam'a bağlı Yolçatı ve Suçatı mahallelerinde belediye ekipleri, taşan su kanallarının önüne set çekti.

Sarıkavak Çayı'nın taştığı Çameli'nde bazı ekili alanlar zarar gördü. Üreticiler balık havuzlarına sel sularının girmemesi için önlem aldı.

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Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Bayramyeri Eczanesi
Merkezefendi
Burcu Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Ezgi Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Kınıklı Eczanesi
Pamukkale
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