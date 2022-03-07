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Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

07.03.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de terör propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya hesabından örgütün propagandasına yönelik paylaşımları tespit edilen A.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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