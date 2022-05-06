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Denizli'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

06.05.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı belirtilen kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Saraylar Mahallesi’nde bir pastanede karşılaşan C.T. ile Ş.S. arasında alacak verecek meselesinden sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ş.S, elindeki bıçakla C.T'yi karnından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

​​​​​​​Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli ise esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

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