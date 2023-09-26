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Denizli'deki dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı

26.09.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de sahte kimlikle bankalardan kredi çekerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 13 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adlarına sahte kimlik düzenledikleri kişiler ile bankaları dolandırdığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler 33 ilde yürütülen 89 soruşturma dosyasını inceleyerek belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Banka dekontları, mağdurlar adına düzenlenmiş banka kartları ile sahte kimlikler ele geçirildi. Dijital verilere de el konuldu.

İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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dolandırıcılık Denizli

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