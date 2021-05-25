Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınla ilgili ihbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 arazöz, 1 helikopter ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz