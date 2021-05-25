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Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

25.05.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınla ilgili ihbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 arazöz, 1 helikopter ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

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