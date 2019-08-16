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Denizlispor 2 - 0 Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ilk maçında son şampiyon Galatasaray deplasmanda ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Denizlispor'a galibiyeti Recep Niyaz ve Rodallega getirirken, Galatasaray'da 29'da Selçuk İnan penaltıyı kaçırdı, 43. dakikada ise Marcao kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Denizlispor 2 - 0 Galatasaray

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 Cemil Usta sezonunun açılış maçında ligin yeni ekibi Denizlispor ile karşılaştı. Deplasmandaki mücadeleye çok hızlı başlayan Galatasaray, ilk dakikalardan itibaren golü aramaya başladı.

  1. dakikada Jimmy Durmaz'ın içeriye çevirdiği topa Diagne bekletmeden vurdu ancak kaleci Stachowiak gole izin vermedi. 2 dakika sonra ise Stachowiak, Babel'in ortasında yükselen topu elinden kaçırınca ağlara doğru giden meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı. Dakikalar 7'yi gösterdiğinde bu kez Belhanda şutunu çekti, Stachowiak zorlanmadan topu kontrol etti.

SELÇUK PENALTIYI KAÇIRDI, RECEP DİREĞE TAKILDI
26'da Diagne, Oğuz'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. 29. dakikada Selçuk İnan'ın vuruşunda Stachowiak gole izin vermedi. 32'de ise Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın şutunda Muslera'yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

MARCAO ATILDI

  1. dakikada ilk sarı kartını gören Marcao, 43'te Rodallega'yı indirince ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek Galatasaray'ı sahada 10 kişi bıraktı. İlk yarının son pozisyonunda Rodallega'nın ceza sahasında kafa vuruşu üstten auta gitti ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda eksik Galatasaray geriye çekilirken, Denizlispor ise daha atak bir görüntü çizdi. 62. dakikada köşe vuruşunda iyi yükselen Tiago Lopes müsait durumda topu dışarı attı. Ev sahibi ekip aradığı gole 75. dakikada ulaştı. Bergdich'in pasında Recep Niyaz sert bir şutla kaleci Muslera'yı avlayarak Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

90+4'te Rodallega maçta son sözü söyledi ve ligin yeni ekibi Denizlispor, sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

detay

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
3. dakikada Jimmy Durmaz'ın ortasında Diagne'nin şutunda, kaleci Stackhowiak topu uzaklaştırdı.
5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi.
23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.
25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı.
32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.
43. dakikada Marcao, orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN NOTLAR
Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizli'de karşılaştı. Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk maçında geçen sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Sezon öncesinde yenilenen Denizli Atatürk Stadı'nı her iki takım taraftarı da boş bırakmadı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

GALATASARAY'DA 11'DE 3 YENİ İSİM
Cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray'da 3 yeni isim, ligin ilk maçında ilk 11'de şans buldu. Sarı-kırmızılı ekibin transferleri Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo ile Mbaye Diagne, ilk maçta ilk 11'de şans bulan isimler oldu.

DENİZLİSPOR, SÜPER LİG'E YENİ İSİMLERLE DÖNDÜ
En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de yer alan ve geçen yıl TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Yukatel Denizlispor'da, Galatasaray karşısında geçen seneki kadrodan 4 isim, ilk 11'de görev yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Adam Stackhowiak, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati ve Recep Niyaz'ın yanı sıra kadroya yeni katılan Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Zeki Yavru, Modou Barrow ve Hugo Rodallega, ilk 11'de yer aldı. Denizlispor, Süper Lig'deki son maçını Denizli Atatürk Stadı'nda 15 Mayıs 2010'da Gaziantepspor'a karşı oynamıştı. İki takım futbolcuları, sahaya "Afetlere hazır ol" yazılı pankartla çıktı.

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Galatasaray denizlispor recep niyaz Marcao Hugo Rodallega

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Falcao dahi gelse bu ölüleri diriltemez.
selçuk inanı bu takımda tutuğunuz sürece böyle şeyler olucak eyw adam iyiydi zamanında ama artık boşuna duruyo
Sonra ariyacaksin bu puanları oturmuş kadronla yenilgi ne oluyor
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