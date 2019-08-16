Denizlispor 2 - 0 Galatasaray

İkinci yarıda eksik Galatasaray geriye çekilirken, Denizlispor ise daha atak bir görüntü çizdi. 62. dakikada köşe vuruşunda iyi yükselen Tiago Lopes müsait durumda topu dışarı attı. Ev sahibi ekip aradığı gole 75. dakikada ulaştı. Bergdich'in pasında Recep Niyaz sert bir şutla kaleci Muslera'yı avlayarak Denizlispor'u 1-0 öne geçirdi.

SELÇUK PENALTIYI KAÇIRDI, RECEP DİREĞE TAKILDI 26'da Diagne, Oğuz'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. 29. dakikada Selçuk İnan'ın vuruşunda Stachowiak gole izin vermedi. 32'de ise Denizlispor gole yaklaştı. Recep Niyaz'ın şutunda Muslera'yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019-2020 Cemil Usta sezonunun açılış maçında ligin yeni ekibi Denizlispor ile karşılaştı. Deplasmandaki mücadeleye çok hızlı başlayan Galatasaray, ilk dakikalardan itibaren golü aramaya başladı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR 3. dakikada Jimmy Durmaz'ın ortasında Diagne'nin şutunda, kaleci Stackhowiak topu uzaklaştırdı. 5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi. 23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı. 25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı. 32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı. 43. dakikada Marcao, orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Geçen sezon liglerini şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Denizli'de karşılaştı. Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Galatasaray, 2019-2020 sezonunun ilk maçında geçen sezon TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Sezon öncesinde yenilenen Denizli Atatürk Stadı'nı her iki takım taraftarı da boş bırakmadı. Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

GALATASARAY'DA 11'DE 3 YENİ İSİM

Cezası bulunan ve geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmeyen teknik direktör Fatih Terim'in yokluğunda Galatasaray'da 3 yeni isim, ligin ilk maçında ilk 11'de şans buldu. Sarı-kırmızılı ekibin transferleri Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Fernando Muslera, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo ile Mbaye Diagne, ilk maçta ilk 11'de şans bulan isimler oldu.