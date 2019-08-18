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Denizlispor'a süper prim

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun açılış maçında evinde son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 yenerek maratona iyi başlayan Yukatel Denizlispor'da, Başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı.

Denizlispor'a süper prim

Karşılaşma bitiminde soyunma odasına inip tüm takımı tebrik eden Ali Çetin, Galatasaray galibiyetine 50'şer bin TL prim dağıtacağını açıkladı.

Futbol Federasyonu'ndan gelecek paralara göre galibiyet ve beraberlik primlerini belirleyeceklerini ifade eden Çetin, "Şu an havuzdan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu 3 milyon TL de olabilir, 2 milyon 800 bin TL de olabilir. Ancak Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin TL'dir. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım" dedi.

Hedeflerinin ilk 5 sırada yer almak olduğunu yineleyen Ali Çetin, "Bu sezon galibiyet primlerimiz ortalama 50'şer bin TL olacak. Galatasaray'ı yenerek süper bir galibiyete imza attık. Ben maç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızı biliyordum. Galatasaray'a daha fazla da atabilirdik ama olmadı. Güçlü rakibimizin karşısında 2-0'lık bir skorla 3 puan almak da mutluluk verici" yorumunu yaptı.

Teknik direktör Yücel İldiz ise temkinli konuştu. Halen eksiklerinin bulunduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Güzel başladık ancak yolun çok başındayız. Artık Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağımız maça odaklanacağız. Transferde de hamlelerimiz olacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
denizlispor Galatasaray

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