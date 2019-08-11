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Denizlispor Başkanı Çetin: Hazırız, Galatasaray'ı bekliyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.08.2019 14:52 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış karşılaşmasında evinde son şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor'un Başkan Ali Çetin iddialı açıklamalarda bulundu.

Denizlispor Başkanı Çetin: Hazırız, Galatasaray'ı bekliyoruz

Süper Lig hasretini 9 yıl sonra sona erdirdiklerini belirten Çetin, "16 Ağustos Cuma günü tarihi bir akşam yaşayacağız. Sezon başında kendimize ilk 5 hedefi koyduk. Bu hedefi yakalayabilmek için ilk maçta Galatasaray'ı mağlup etmek istiyoruz. Maça çok ciddi hazırlandık. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve taraftarlarımıza güveniyoruz. Stadımızdaki tadilat çalışmaları bitti. Biz hazırız, Galatasaray'ı bekliyoruz. Sezonun ilk karşılaşmasında 2 şampiyon karşılaşacak. İyi olan kazansın diyoruz ama biz iyiyiz ve biz kazanacağız" diye konuştu.

"ÇİFTE BAYRAM YAŞATACAĞIZ"

Denizli halkının kendilerine sahip çıktığını belirten Başkan Çetin, “Biz verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla, gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. En iyi sonuçları alıp, 10-15 yıl önceki itibarlı, marka değeri olan bir takım olma yolunda ilerliyoruz. Denizli’ye 16 Ağustos’taki Galatasaray maçında çifte bayram yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Denizlispor’un sponsoru Yukatel firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ise, takıma desteklerini sürdüreceklerini, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig’de başarılı olmasını istediklerini ifade etti.

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Galatasaray denizlispor Spor Toto Süper Lig Ali Çetin

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