Denizlispor - Beşiktaş maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleye başlayacak 11'ler belli oldu.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSkala, Atiba, Dorukhan, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Larin, Aboubakar.
DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Özer, Tapia, Bakalorz, Varela, Recep Niyaz, Mesanovic, Rodallega.
Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kadrosunda henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ve Ajdin Hasic ile yeni tip koronavirüs karantina süresi henüz bitmeyen Bernard Mensah, kadroda yer almıyor.
Sezonun ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ligdeki son 2 maçında ise deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 ve evinde Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.
Siyah-beyazlı ekip, geçen sezonun ilk 4 maçında da aynı performansı gösterdi. Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen ve Göztepe'ye 3-0 üstünlük kuran Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek 4 puan elde edebildi.
Geçen sezonun 4. haftasının ardından üst üste 2 maçta daha puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek bunu tersine çevirmeye çalışıyor.
Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya geliyor.
İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi.
Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.
Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 13 maçtır mağlup edemiyor.
Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 10 randevuyu ise kaybetti.
Rekabetteki son 13 maçta Beşiktaş 12 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.
Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü.
Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 19 maçın 12'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı.
Denizli'de siyah-beyazlıların 38 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle karşılık verdi.
Bu arada, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.
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