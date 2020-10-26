Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman? Denizlispor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Denizlispor-Beşiktaş muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 6. haftası birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya rekabet eden takımlar her maçından puanla ayrılmak istiyor. Ligte istediği sonuçları almayan Sergen Yalçın’ın yönetimindeki Beşiktaş takımı Denizlispor deplasmanına konuk olacak.

İlk 5 haftada Gençlerbirliği ve Konyaspor karşısında mağlup olan Beşiktaş, Antalyaspor’la berabere kaldı. Zorlu Trabzonspor derbisinden üç puanla ayrılan siyah-beyazlı ekibin 4 puanı bulunuyor. Beşiktaş ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti. Lige kötü bir seriyle başlayan kara kartal, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. 41. randevunun öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler Denizlispor-Beşiktaş maçını araştırmaya başladı.

DENİZLİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Haftanın ilk gününde maç keyfini yaşamak isteyenler Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Denizlispor-Beşiktaş maçı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü yani bu akşam oynanacak. Zorlu mücadelenin öncesinde taraftarların heyecanı tavan yaptı.