Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman? Denizlispor-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Denizlispor-Beşiktaş muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 6. haftası birbirinden heyecanlı mücadelelere sahne olmaya devam ediyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya rekabet eden takımlar her maçından puanla ayrılmak istiyor. Ligte istediği sonuçları almayan Sergen Yalçın’ın yönetimindeki Beşiktaş takımı Denizlispor deplasmanına konuk olacak.
İlk 5 haftada Gençlerbirliği ve Konyaspor karşısında mağlup olan Beşiktaş, Antalyaspor’la berabere kaldı. Zorlu Trabzonspor derbisinden üç puanla ayrılan siyah-beyazlı ekibin 4 puanı bulunuyor. Beşiktaş ligin 5. haftasını ise maç yapmadan bay geçti. Lige kötü bir seriyle başlayan kara kartal, mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. 41. randevunun öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler Denizlispor-Beşiktaş maçını araştırmaya başladı.
Haftanın ilk gününde maç keyfini yaşamak isteyenler Denizlispor-Beşiktaş maçı ne zaman sorusunun cevabını merak ediyor. Denizlispor-Beşiktaş maçı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü yani bu akşam oynanacak. Zorlu mücadelenin öncesinde taraftarların heyecanı tavan yaptı.
26 Ekim Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan maçın heyecanını canlı olarak yaşamak isteyenler mücadelenin saatini merak ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak maçta taraftarlar takımlarını ekran başından destekleyecek. Denizlispor-Beşiktaş maçı 26 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak.
Denizlispor sahasında oynanacak maçın öncesinde takımlar ve taraftarlar hazırlıklarını tamamladı. Maçı evinden takip edecek olan taraftarlar Denizlispor-Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Denizlispor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Denizli Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek maçta iki ekibin kadrosunda da önemli eksikler bulunuyor.
Sergen Yalçın teknik direktörlüğündeki Beşiktaş’ın muhtemel 11’i; Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Larin, Gökhan Töre, Aboubakar
Robert Prosinecki teknik direktörlüğündeki Beşiktaş’ın muhtemel 11’i; Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Mesanovic, Bakalorz, Recep, Sagal, Varela, Rodallega
Beşiktaş'ın Denizlispor kadrosunda koronavirüse yakalanan ve karantinada bulunan Bernard Mensah, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Hasic ile sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou yer almadı. Ev sahibi Denizlispor’da ise sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç kadroda yer almadı. Denizlispor’dan tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann'ın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği müjdesi de geldi.
Beşiktaş ile Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ilk maçın ardından iki takım bugün 41. kez randevulaştı. Geride kalan 40 maçın 28’ini Beşiktaş, 4’ünü ise Denizlispor kazadı. 8 maç ise iki takımının birbirine üstünlük sağlayamamasıyla sonuçlandı. Siyah beyazlı ekibin toplam 72 golüne, yeşil-beyazlılar 35 golle karşılık verdi.
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