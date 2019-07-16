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Denizlispor, Beşiktaşlı Roco ile görüşmelere başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk’ü kadrosuna katmasının ardından Beşiktaş’ın bir diğer oyuncusu Enzo Roco için de görüşmelere başladı.

Denizlispor, Beşiktaşlı Roco ile görüşmelere başladı

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Horozlar, savunma hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Denizlispor, Sedat Şahintürk’ün ardından bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco’ya talip oldu.

Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli stoperin kararının beklendiği öğrenildi. (İHA)


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Beşiktaş Roco Transfer

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