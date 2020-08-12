Denizlispor, Cenk Gönen'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Denizlispor, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Cenk Gönen ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Açıklama Denizlispor'un Twitter adresinden yapıldı.
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