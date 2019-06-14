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Denizlispor Cristian Sapunaru ile anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.06.2019 14:04 | Son Güncelleme

Denizlispor, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile prensip anlaşmasına vardı. Rumen stoper ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

Denizlispor Cristian Sapunaru ile anlaştı

Denizlispor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru ile büyük ölçüde anlaşıldı. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından bugün ya da yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

35 yaşındaki Rumen stoper, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest’e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor’da forma giydi. Öte yandan yeşil-siyahlı ekibin aynı takımdan prensipte anlaşma sağladığı 30 yaşındaki Portekizli sağ bek Tiago Lopes'le de resmi mukavele yapacağı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
denizlispor Cristian Sapunaru Spor Toto Süper Lig

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