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Denizlispor’da 3. testler de negatif

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 14.06.2020 13:58 | Son Güncelleme

Denizlispor’da üçüncü kez yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Denizlispor’da 3. testler de negatif

Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız koronavirüs testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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