Denizlispor’da Barrow, kimseye haber vermeden ülkeyi terk etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow’un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü haberi kısa sürede gündem oldu. Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti.

AFFEDİLMEYECEK

Barrow’un bu hareketinden sonra Denizlispor yönetimi futbolcuyu defterden sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye’ye dönse bile affedilmeyeceği belirtildi.