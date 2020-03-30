SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor’da Barrow, kimseye haber vermeden ülkeyi terk etti

Denizlispor’da Barrow, kimseye haber vermeden ülkeyi terk etti

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 30.03.2020 16:20 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow’un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü öğrenildi.

Denizlispor’da Barrow, kimseye haber vermeden ülkeyi terk etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow’un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü haberi kısa sürede gündem oldu. Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti.

AFFEDİLMEYECEK

Barrow’un bu hareketinden sonra Denizlispor yönetimi futbolcuyu defterden sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye’ye dönse bile affedilmeyeceği belirtildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Denizlisporlu futbolcular sanal sahadaDenizlisporlu futbolcular sanal sahada
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor Modou Barrow koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

İmamoğlu'ndan sert tepki: Görüntüleri izlerken kanım dondu!

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

Gözaltına alınan TIR şoförüyle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama

G.Saray'dan Terim ve Albayrak açıklaması

G.Saray'dan Terim ve Albayrak açıklaması

Süper Lig ekibinde koronavirüs ayrılığı!

Süper Lig ekibinde koronavirüs ayrılığı!

Eski Galatasaraylı'dan flaş Ronaldo açıklaması

Eski Galatasaraylı'dan flaş Ronaldo açıklaması

Fenerbahçe'den yıldız isme flaş mesaj!

Fenerbahçe'den yıldız isme flaş mesaj!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mustafa Yumlu'dan Türkiye'yi ağlatan sözler

Mustafa Yumlu'dan Türkiye'yi ağlatan sözler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor’da Barrow, kimseye haber vermeden ülkeyi terk etti

Süper Lig'in yıldızı ülkeyi terk etti!

Denizlisporlu futbolcular sanal sahada

Denizlisporlu futbolcular sanal sahada

Onazi'den tek kişilik tavla paylaşımı

Onazi'den tek kişilik tavla paylaşımı

Olcay Şahan: Birbirimizi koruyalım

Olcay Şahan: Birbirimizi koruyalım

Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor

Denizlispor ligin ertelenmesini istiyor

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık

Bülent Uygun: Taraftarımızla barıştık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.