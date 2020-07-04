Denizlispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"
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