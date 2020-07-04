Denizlispor'da Bülent Uygun ile yollar ayrıldı

Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Bülent Uygun ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz"

Yeşil siyahlılar son 4 maçından sadece 1 puan çıkarmıştı



