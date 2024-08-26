Denizlispor'da büyük kriz... Genç isim antrenmanlara çıkmadı! "Burada oynayacağıma kurye olurum"

TFF 3'üncü Lig'de tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla mücadele edecek Denizlispor'un alacakları için futbol federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken 20 yaşındaki 10 numara Samet Emre Gündüz'ü kalmaya ikna edemediği öğrenilmişti.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYORDU

Transfer yasağı bulunan kulüpte serbest kalma hakkı elde eden genç futbolcunun hafta başından bu yana antrenmanlara çıkmadığı, menajeri kanalıyla kulüp bulduğu belirtilmişti.

"BURADA OYNAYACAĞIMA KURYE OLURUM"

Edinilen bilgiye göre Samet Emre Gündüz'ün "Denizlispor’da oynayacağıma kurye olurum" dediği Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın ise "Samet, bizi zor zamanda yarıda bırakır. Biz kavgaya gidiyoruz. Kaçacak adamlarla yola çıkmayız" dediği öğrenildi.

Daha önce 1'inci Lig'de de takımda forma giyen Samet Emre, geçen sezon 2'nci Lig'de 28 maçta görev alıp, 2 gol attı. Genç futbolcu geçen yıl 3 senelik kontrat imzalamıştı.