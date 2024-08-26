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  4. Denizlispor'da büyük kriz... Genç isim antrenmanlara çıkmadı! "Burada oynayacağıma kurye olurum"

Denizlispor'da büyük kriz... Genç isim antrenmanlara çıkmadı! "Burada oynayacağıma kurye olurum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.08.2024 12:21
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TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor bu sezon transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla mücadele ederken, genç oyuncu Samet Emre Gündüz takımı terk etti. İşte detaylar...

Denizlispor'da büyük kriz... Genç isim antrenmanlara çıkmadı! "Burada oynayacağıma kurye olurum"

TFF 3'üncü Lig'de tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla mücadele edecek Denizlispor'un alacakları için futbol federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken 20 yaşındaki 10 numara Samet Emre Gündüz'ü kalmaya ikna edemediği öğrenilmişti.

ANTRENMANLARA ÇIKMIYORDU

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Transfer yasağı bulunan kulüpte serbest kalma hakkı elde eden genç futbolcunun hafta başından bu yana antrenmanlara çıkmadığı, menajeri kanalıyla kulüp bulduğu belirtilmişti.

"BURADA OYNAYACAĞIMA KURYE OLURUM"

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Edinilen bilgiye göre Samet Emre Gündüz'ün "Denizlispor’da oynayacağıma kurye olurum" dediği Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın ise "Samet, bizi zor zamanda yarıda bırakır. Biz kavgaya gidiyoruz. Kaçacak adamlarla yola çıkmayız" dediği öğrenildi.

Daha önce 1'inci Lig'de de takımda forma giyen Samet Emre, geçen sezon 2'nci Lig'de 28 maçta görev alıp, 2 gol attı. Genç futbolcu geçen yıl 3 senelik kontrat imzalamıştı.

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