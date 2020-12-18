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Denizlispor'da çalışmalar sürüyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.12.2020 14:39 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Alanyaspor hazırlıklarına devam ediyor. 3 puan alarak sıkıntılı günlerden kurtulmak isteyen yeşil siyahlı ekipte 5 oyuncu forma giyemeyecek.

Denizlispor'da çalışmalar sürüyor

Yukatel Denizlispor, 20 Aralık Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde yapılan antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışmalar yaptı.

Kötü gidişata dur demek isteyen horozlar, 3 puan almak için mücadele edeceği maçta 5 oyuncusundan yoksun olacak. Takımda sakatlıkları bulunan Subotic, Dossevi, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç ile sarı kart cezalısı Bakalorz, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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