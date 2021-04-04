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Denizlispor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik

04.04.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Denizlispor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 eksik

Süper Lig'in 32. haftasında pazartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas oyunları ile devam eden antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı.

Gaziantep karşılaşmasında kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Özer Özdemir, yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Yeşil-siyahlı kafile, bugün akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a giderek, kamp yapacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Ağrıları nükseden Recep Niyaz ve tedavisi devam eden Ayman Ben Mohamed ile bugün yapılan son antrenmanda sakatlanan Hüseyin Altıntaş, İstanbul'a götürülmeyecek.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Denizlispor
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