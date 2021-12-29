SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Denizlispor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'na Galatasaray taraftarından tepki!

Denizlispor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'na Galatasaray taraftarından tepki!

29.12.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu Galatasaray-Denizlispor maçında attığı panenka penaltısıyla gündeme gelen Denizlispor'un oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu'na tepki yağıyor. Galatasaray'a attığı golden sonra Fenerbahçeli Crespo'nun gol sevincini taklit eden Mustafa Çeçenoğlu sosyal medyada yine gündem oldu.

Denizlispor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'na Galatasaray taraftarından tepki!
Mustafa Çeçenoğlu

Mustafa Çeçenoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yukatel Denizlispor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a penaltılarda yenilerek kupadan elendi. Konuk ekipte forma giyen ve maç boyunca iyi bir performans segileyen Mustafa Çeçenoğlu, maç penaltılara gidince topun başına geçti. Soğukkanlı bir şekilde topun başına geçen Mustafa Çeçenoğlu, yaptığı penaltı vuruşuyla Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'yi avladı...

Film gibi hikayesi var! Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran Abdülkadir Sünger'in hiç bilinmeyen hayatı...Film gibi hikayesi var! Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran Abdülkadir Sünger'in hiç bilinmeyen hayatı...

GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ

291640764894

Fenerbahçe altyapısında yetişen Mustafa Çeçenoğlu'nun Galatasaray'a attığı gol sonrası ‘Miguel Crespo sevinci' yapması dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Mustafa Çeçenoğlu'na tepki gösterirken ‘Miguel Crespo sevinci' sosyal medyada yine gündem oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ömer Bayram maç sonu isyan etti: Utanmamız lazımÖmer Bayram maç sonu isyan etti: Utanmamız lazım
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Denizlispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Otomobilde fiyat farkı açıldı! Esnaftan dikkat çeken ‘stokçu’ iddiası…

Otomobilde fiyat farkı açıldı! Esnaftan dikkat çeken ‘stokçu’ iddiası…

Maç sonu İsmail Çipe için olay yorum!

Maç sonu İsmail Çipe için olay yorum!

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Burak Elmas'tan sürpriz talep!

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Burak Elmas'tan sürpriz talep!

Yılmaz Vural'dan flaş açıklama: Bazı yöneticilerle görüştüm

Yılmaz Vural'dan flaş açıklama: Bazı yöneticilerle görüştüm

Gidiyor mu? Galatasaray ve Fenerbahçe...

Gidiyor mu? Galatasaray ve Fenerbahçe...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.