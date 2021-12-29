Denizlispor'da forma giyen Mustafa Çeçenoğlu'na Galatasaray taraftarından tepki!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a penaltılarda yenilerek kupadan elendi. Konuk ekipte forma giyen ve maç boyunca iyi bir performans segileyen Mustafa Çeçenoğlu, maç penaltılara gidince topun başına geçti. Soğukkanlı bir şekilde topun başına geçen Mustafa Çeçenoğlu, yaptığı penaltı vuruşuyla Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'yi avladı...

GOL SEVİNCİ TEPKİ ÇEKTİ

Fenerbahçe altyapısında yetişen Mustafa Çeçenoğlu'nun Galatasaray'a attığı gol sonrası ‘Miguel Crespo sevinci' yapması dikkat çekti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Mustafa Çeçenoğlu'na tepki gösterirken ‘Miguel Crespo sevinci' sosyal medyada yine gündem oldu.

