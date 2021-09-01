Denizlispor'da futbolculara laktat testi uygulandı

Denizlispor oyuncularına özel bir sağlık kuruluşunun uzman ekipleri tarafından laktat testi uyguladı. Yaklaşık 2 saat süren teste yeşil siyahlı ekibin oyuncuları gruplar halinde geldi.

Yapılan çeşitli testlerden futbolcuların başarıyla geçmesi teknik heyeti memnun etti. Futbolcuların aerobik ve dayanıklılık güçlerinin ölçüldüğü testlerin sonuçları ise raporlar halinde hazırlanarak teknik ekibe sunuldu. Oyunculara, test sonuçlarına göre antrenman programları uygulanacağı kaydedildi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

