Denizlispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları

Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesislerinde bugün sabah gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti.
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in doğum günü yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli tarafından antrenman öncesi kutlandı. Tebrikleri kabul eden Başkan Çetin, futbolcu ve teknik heyete başarı dileklerinde bulunarak, "Gençlerbirliği maçı galibiyeti benim için en anlamlı hediye olacaktır. Sizlere çok güveniyorum. Pazartesi günü galip geleceğinize yürekten inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.
Takım adına konuşma yapan Hugo Rodallega ve Mustafa Yumlu ise Başkan Ali Çetin'e 3 puan sözü vererek, "Sahada terimizin son damlasına kadar savaşacağız, galibiyet için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza söz veriyoruz" diye konuştular. Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Başkan Ali Çetin, hazırlanan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
(İHA)
Nazım Sangare ilk 11'de başlayabilir
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
Fatih Terim kadroyu değiştirecek
Şok gelişme! Transfer iptal
Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yıkıldı
G.Saray'da belirsizlik sürüyor! Alanya maçında oynayacak mı?
Arjantinli yıldız isim futbolu bıraktı!
Beşiktaş transferde bombayı patlattı!
Trabzonspor'da bir koronavirüs vakası
TFF'den Karabükspor'a puan silme cezası
Trabzonspor'da hedef 3 puan
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor
'Lazio'nun Muriqi'i olacağım'
Hükmen yenilgi ve puan silme cezası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum