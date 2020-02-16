Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

Takımı Süper Lig'e taşıyan Yücel İldiz yönetiminde 2019-2020 sezonuna başlayan Yukatel Denizlispor, 7. haftanın ardından İldiz'le yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekip, daha sonra anlaştığı Mehmet Özdilek'le de dünkü Hes Kablo Kayserispor mağlubiyetinin ardından yola devam etmeme kararı aldı.

Ligde 22 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 24 puanı bulunan Ege temsilcisi, attığı 21 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

Yücel İldiz yönetiminde ilk 7 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrılan Yukatel Denizlispor, 6 gol atıp kalesinde 8 gol gördüğü süreçte 8 puan topladı.

Ege temsilcisi, Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran ve 22 gol yiyen yeşil-siyahlı ekip, 16 puan elde etti.

SON 7 HAFTADA GALİBİYET YOK

Özdilek'le ilk 4 haftada 3 puanda kaldıktan sonra yenilmediği 4 müsabakada 10 puan toplayan Yukatel Denizlispor, 15. haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından istediği sonuçları alamadı.