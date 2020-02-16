SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 16.02.2020 13:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftası öncesinde Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen Özdilek yönetiminde yeşil-siyahlı ekip, ilk 8 maçında 13 puan toplamasına rağmen galip gelemediği daha sonraki 7 müsabakada sadece 3 puanda kaldı.

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

Takımı Süper Lig'e taşıyan Yücel İldiz yönetiminde 2019-2020 sezonuna başlayan Yukatel Denizlispor, 7. haftanın ardından İldiz'le yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekip, daha sonra anlaştığı Mehmet Özdilek'le de dünkü Hes Kablo Kayserispor mağlubiyetinin ardından yola devam etmeme kararı aldı.

Ligde 22 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 24 puanı bulunan Ege temsilcisi, attığı 21 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü.

Yücel İldiz yönetiminde ilk 7 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrılan Yukatel Denizlispor, 6 gol atıp kalesinde 8 gol gördüğü süreçte 8 puan topladı.

Ege temsilcisi, Mehmet Özdilek yönetiminde çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 15 kez fileleri havalandıran ve 22 gol yiyen yeşil-siyahlı ekip, 16 puan elde etti.

SON 7 HAFTADA GALİBİYET YOK

Özdilek'le ilk 4 haftada 3 puanda kaldıktan sonra yenilmediği 4 müsabakada 10 puan toplayan Yukatel Denizlispor, 15. haftada deplasmanda 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından istediği sonuçları alamadı.

Süper Lig'de galip gelemediği son 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan Ege temsilcisi, Özdilek yönetiminde çıktığı ilk 8 müsabakada 13 puan elde etmesine rağmen, sonraki 7 karşılaşmada 3 puanda kaldı.

Yücel İldiz'le ilk 7 haftada 1,14 puan ortalamasına ulaşan yeşil-siyahlı ekip, Özdilek yönetimindeki 15 maçta ise 1,07 puan ortalaması yakaladı.

24 FUTBOLCUYA ŞANS VERDİ

Yukatel Denizlispor'da 24 farklı ismi oynatan Mehmet Özdilek, kaleci Adam Stackhowiak'a 15, Radoslaw Murawski'ye ise 14 maçta doksanar dakika şans verdi. Özdilek döneminde atılan 15 golde 8 futbolcunun imzası bulunuyor.

Bu süreçte yeşil-siyahlı ekipte Oscar Estupinan 4, Hugo Rodallega 3, Radoslaw Murawski ile Hadi Sacko 2, Mustafa Yumlu, Modou Barrow, Olcay Şahan ve Muhammet Özkal ise birer gol kaydetti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Yıldız oyuncu kampı terk etti!Yıldız oyuncu kampı terk etti!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yücel ildiz Spor Toto Süper Lig mehmet özdilek

En Çok Okunan Haberler

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kenan Evren'in ismi cadde ve sokaklardan kaldırıldı

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Kötü haberler gelmeye devam ediyor! Sayı yükseldi

Barcelona'ya hacker saldırısı

Barcelona'ya hacker saldırısı

Derya Uluğ'dan Ersun Yanal'a olay tepki

Derya Uluğ'dan Ersun Yanal'a olay tepki

Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok!

Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Hadi Sacko’dan iyi haber

Hadi Sacko’dan iyi haber

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Denizlispor'dan flaş 'VAR' açıklaması

Denizlispor'dan flaş 'VAR' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi sona erdi

Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Mehmet Özdilek: “Sapunaru kulübeye gelerek küfür etti, hoş olmadı”

''Kulübeye gelerek küfür etti''

Yukatel Denizlispor'da Modou Barrow kampı terk etti

Yıldız oyuncu kampı terk etti!

Yukatel Denizlispor 6 haftadır 3 puana hasret

Yukatel Denizlispor 3 puana hasret

Mehmet Özdilek'ten VAR açıklaması: Genel hatlarıyla başarılı buluyorum

Mehmet Özdilek'ten VAR açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.