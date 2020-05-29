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Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamam

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 29.05.2020 13:42 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu ile prensipte anlaşma sağladı.

Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamam

İç transferde mukaveleleri bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan yönetimin ilk olarak Mustafa ile masaya oturduğu ifade edildi. Başkan Ali Çetin, yapılan görüşmede deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Mustafa'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, 22 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Mustafa ile el sıkışan kurmayların sözleşmeleri bitecek diğer defens oyuncuları Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru'yla da anlaşması bekleniyor.

(DHA)

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