Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamam

İç transferde mukaveleleri bitecek oyuncularıyla görüşmelere başlayan yönetimin ilk olarak Mustafa ile masaya oturduğu ifade edildi. Başkan Ali Çetin, yapılan görüşmede deneyimli oyuncuyla 2 yıllık anlaşmaya vardı. Mustafa'nın önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
Sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu, 22 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Mustafa ile el sıkışan kurmayların sözleşmeleri bitecek diğer defens oyuncuları Oğuz Yılmaz ve Zeki Yavru'yla da anlaşması bekleniyor.
(DHA)
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