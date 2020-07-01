Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci

Yukatel Denizlispor'da topuğundaki sakatlığı sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Recep Niyaz, görev verilmesi durumunda Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.
Yeşil-siyahlılar altyapı patentli yıldızından yoksun çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 1 puan alabilmiş, teknik direktör Bülent Uygun da Recep'in eksikliğinin önemli kayıp olduğuna vurgu yapmıştı.
Denizlispor'da Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan son antrenmana sakatlığı süren Ogenyi Onazi ise katılmadı.
(DHA)
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Fenerbahçe, Nuri Şahin bombasını patlatıyor!
Yılın transferi gerçekleşti
Fatih Terim'den imalı paylaşım
Ahmet Ağaoğlu'na ceza geldi!
Menajerlere en çok ödeme yapan kulüpler açıklandı
Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!
Bayern Münih transferi resmen açıkladı
Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni sezon kadrosu belirleniyor
Beşiktaş'a Manchester City'li kaleci
6 yıl hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü!
Serie A'ya yükselen ilk takım belli oldu
18 futbolcunun korona virüs testi pozitif!
Okuyucu Yorumları 0 yorum