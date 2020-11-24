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Denizlispor'da Robert Prosinecki yönetime istifasını sundu!

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 24.11.2020 20:25 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Turgutluspor'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır" demişti. Hırvat teknik adamın yönetime istifasını sunduğu belirtildi.

Denizlispor'da Robert Prosinecki yönetime istifasını sundu!

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki yönetime istifasını sundu.

Prosinecki, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Maçla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini vurgulayan Prosinecki, "Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız. Bireysel hatalardan bir gol yedik. Sonrasında eşitlik golünü attık. Top bizdeyken topu kornere attık ve kornerden ikinci golü yedik. Maçta öne geçmeyi de hak etmedik. Kulüple konuşup önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

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