Denizlispor'da Rodallega'dan mesaj var

Trabzonspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki yıldız oyuncu, "Denizlispor ile iyi bir sezon yaşamak ve önemli hedeflere ulaşmak için elimden geleni maksimum şekilde yapacağım" ifadelerini kullandı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülü mesajıyla çok sayıda beğeni ve yorum alan Rodallega, şunları söyledi:
"Merhaba Denizlispor taraftarları ve Denizli şehri. Ben Hugo Rodallega. Size bir haber vermek istiyorum. Denizlispor ile resmi sözleşmeye imza attım. En yakın zamanda takım arkadaşlarım, yönetim ve teknik ekip ile beraber olup çalışmalara başlamak için orada olacağım. Hepinize kucak dolusu sevgiler."
Türkiye'de 4 sezondur Akhisarspor ve Trabzonspor formaları giyen Rodallega, Süper Lig'de 122 maçta 49, Türkiye Kupası'nda ise 12 maçta 11 gol attı.
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