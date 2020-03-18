Denizlispor'da Rodallega liglerin ertelenmesini istiyor!

Korona virüsü endişesi nedeniyle tepki gösteren Rodallega, "Açıkçası çok kötü bir durum bizim için. Ben takım arkadaşlarım adına da konuşuyorum. Hepimiz korkuyoruz, bütün dünya korkuyor. Diğer takımlardaki arkadaşlarımla da konuştum, onlar da liglerin durması gerektiğini söylüyor, biz de öyle istiyoruz" dedi.
''MUSLERA VE FALCAO LİGİN ERTELENMESİNİ İSTİYOR''
Rodallega: "Hepimiz gerçekten korkuyoruz. Devam etmemizi istediler. Dün Muslera ve Falcao ile de görüştüm, onlar da ligin durmasını istiyorlar. Biz de ligin ertelenmesini istiyoruz" dedi.
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