SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor’da Tolunay Kafkas sesleri

Denizlispor’da Tolunay Kafkas sesleri

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 31.07.2020 13:17 | Son Güncelleme

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Denizlispor, rotayı Tolunay Kafkas'a çevirdi. Listesinde Robert Prosinecki, Igor Tudor gibi yabancı teknik direktörlerin de bulunduğu Ege temsilcisinde şimdi de Tolunay Kafkas ismi gündeme geldi.

Denizlispor’da Tolunay Kafkas sesleri

Denizlispor yönetiminin yerli teknik adamla anlaşılması konusunda fikir birliğine vardığı, bu gelişme üzerine deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas’a teklif götürüldüğü belirtildi.

Tolunay Kafkas’ın teklife sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi. Kafkas en son Süper Lig’de 2016-2017 sezonunda Akhisar Belediyespor’da görev yapmıştı. Tecrübeli teknik patron, daha sonra ise milli takımda altyapı koordinatörü olarak çalışmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Filtre yok, çiller gerçek!' 'Filtre yok, çiller gerçek!'
Mustafa Yumlu sözleşme yenilediMustafa Yumlu sözleşme yeniledi
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası: 15 Eylül'de duyuracak

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

İçişleri Bakanı Soylu bayram namazını üs bölgesinde kıldı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Galatasaray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı

Süper Lig'e çıkan son ekip belli oldu

Süper Lig'e çıkan son ekip belli oldu

Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!

Survivor Aycan'ın paylaşımı olay oldu!

Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor!

Yıldız oyuncu takımdan ayrılıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

''Hakem iyi yönettiği maçın içine ...''

''Hakem iyi yönettiği maçın içine ...''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Mustafa Yumlu sözleşme yeniledi

Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Denizlispor'da Ogenyi Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin galibiyeti kutladı

Denizlispor Başkanı galibiyeti kutladı

Olcay Şahan: Çok önemli üç puan aldık

'Çok önemli üç puan aldık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.