Denizlispor’da Tolunay Kafkas sesleri

Denizlispor yönetiminin yerli teknik adamla anlaşılması konusunda fikir birliğine vardığı, bu gelişme üzerine deneyimli teknik adam Tolunay Kafkas’a teklif götürüldüğü belirtildi.
Tolunay Kafkas’ın teklife sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ifade edildi. Kafkas en son Süper Lig’de 2016-2017 sezonunda Akhisar Belediyespor’da görev yapmıştı. Tecrübeli teknik patron, daha sonra ise milli takımda altyapı koordinatörü olarak çalışmıştı.
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