Denizlispor'dan flaş 'VAR' açıklaması

Yukatel Denizlispor Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yaşanan hakem hatalarına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin de eleştirildiği açıklamada, "Futbolda adaletin dağıtılmasında önemli bir yere sahip olacağını düşündüğümüz VAR'ın, maalesef son iki maçta ortadan kaybolarak adeta, 'YOK' olması umutlarımızı kırmaya başlamıştır. Adaletin olmadığı yerde zulüm VAR'dır. Yukatel Denizlispor olarak zulme asla rıza göstermeyeceğiz" denildi.

Son iki karşılaşmada yaşanan hakem hatalarının takımı olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, "Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak için VAR olan kurallar içerisinde çaba sarf eden kulübümüz, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 2 maçta bazı pozisyonların 'YOK'muş gibi görülmesinin mağduriyetini yaşamaktadır. 9 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de başta mali yapı olmak üzere iki kulvarda da gösterdiği çabayla kamuoyunun takdirini kazanan, daha çok para harcamak yerine daha az para harcamanın çabasını sarf eden, sportif başarı için her şeyi mubah görmeyen, sahadaki başarı kadar geleceğini ve Türk futboluna yapacağı katkıyı da düşünen kulübümüz, bunu yaparken hiçbir kurum ve kişiden imtiyaz talebinde olmamıştır ve olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.