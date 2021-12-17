Denizlispor'dan transfer açıklaması

TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, yaşadığı ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

Süper Lig'den düştükten sonra kayyıma kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kulüp, 12 Ocak 2021'de açılacak olan ara transfer döneminde transfer gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

Mevcut durumda üç yabancı dört yerli futbolcunun alacaklarını ödeyememesi sebebiyle FIFA tarafından verilen transfer gerçekleştirme yasağı olduğunu açıklayan Denizlispor yönetimi, yedi oyuncu için olan borcun 43 milyon 650 bin TL olduğunu belirtti.

