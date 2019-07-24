Denizlispor'dan Zeki Yavru ve Abel Hernandez atağı

Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Yukatel Denizlispor iki futbolcuyla temaslarını sıklaştırdı. Yeşil-siyahlıların son olarak Akhisarspor'da forma giyen sağ bek Zeki Yavru ile ilgilendiği öğrenildi. Sağ bek bölgesine Kayserispor'dan Tiago Lopes'i monte eden Denizlispor'un Zeki'yi de renklerine bağlayıp defansın sağını sağlama almak istediği vurgulandı.
KEHİNDE'NİN YERİNE ABEL HERNANDEZ
Nijeryalı golcü Lanre Kehinde'nin Güney Kore temsilcisi Incheon United'la anlaşmasının ardından bir golcü daha transfer etmeyi amaçlayan kurmayların Hernandez isminde karar kıldığı dile getirildi.
Göztepe'nin de listesine giren Uruguaylı 28 yaşındaki Hernandez, Avrupa kariyerinde İtalya'nın Palermo, İngiltere'nin Hull City ekiplerinde de oynadı. Geçen sezonu Rusya Premier Ligi'nde CSKA'da geçiren tecrübeli forvet 14 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya çıkıp 3 gol attı.
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