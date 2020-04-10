Denizlispor defans hattını takımda tutacak

Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Yukatel Denizlispor'da yönetim sözleşmesi sezon sonu sona erecek savunmacılarla masaya oturdu. Bu sezon iyi bir performans sergileyen sağ bek Zeki Yavru ve stoperler Mustafa Yumlu ve Oğuz Yılmaz’ı ikna etmeye çalışan yönetimin bu oyunculara 2’şer yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
Öte yandan yönetim, takımda kiralık olarak oynayan 23 yaşındaki Kolombiyalı forvet Oscar Estupinan’ın da takımda kalması için çalışma başlattı.
Denizli ekibinin bu sezon Süper Lig’de 5, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 7 gol atan oyuncunun bonservisini almak istediği kaydedildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan Estupinan’ın takımda mutlu olduğu ve Denizlispor'da kalmak istediği öğrenildi. Teknik direktör Bülent Uygun’un dört futbolcunun takımda kalmasını istediği belirtildi.
(DHA)
Rüştü Reçber'den sigara itirafı
İşte Sneijder'in Galatasaray hayali!
Alanyaspor'dan flaş Erol Bulut açıklaması!
Diagne'den genç kıza flaş 'Seks' sorusu!
İtalyan devi Sörloth'un peşinde!
Ibrahimovic o takımla antrenmanlara çıktı!
Fenerbahçe'den üyelere yardım
Milli futbolcu karantinada
Beşiktaş'ta ayrılık iddiası
Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi
Ronaldo sevgilisi ile antrenman yaptı
Alman ekibi transferi resmen duyurdu
Koronavirüse yakalanmıştı...
Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme
Okuyucu Yorumları 0 yorum