Denizlispor Estupinan'ı takımda tutacak

Teknik direktör Bülent Uygun'un yeni sezonda Kolombiyalı oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istediği öğrenildi. Bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan 23 yaşındaki futbolcunun da Denizlispor'da kalmaktan yana tavır sergilediği belirtildi.
Yönetimin ise en kısa sürede transferi netleştirmesi ve Estupinan ile sözleşme yenilemesi bekleniyor. Özellikle Bülent Uygun'un göreve gelmesiyle daha fazla süre almaya başlayan Estupinan, yeşil-siyahlı formayla 20 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı. Kupada 7 gol atan Kolombiyalı, ligde ise 4 kez fileleri sarstı. Estupinan Uygun döneminde vatandaşı Hugo Rodallega ile birlikte iyi bir ikili oluşturdu.
(DHA)
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