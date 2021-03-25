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Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

25.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak. Karşılaşma öncesinde Spor Toto 1. lig ekibi Altay ile Denizlispor kendi sahasında hazırlık maçına çıkacak.

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Ligin 32. haftasında Denizlispor, deplasmanda Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Başakşehir maçının ardından 3 günlük izin yapan yeşil siyahlı ekip, lige verilen milli arada 28 Mart 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00’de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçı yapacak. Denizlispor, Süper Lig’e verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilecek olan antrenmanda oyuncuların birçoğunun olmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Denizlispor
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