Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Ligin 32. haftasında Denizlispor, deplasmanda Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Başakşehir maçının ardından 3 günlük izin yapan yeşil siyahlı ekip, lige verilen milli arada 28 Mart 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00’de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçı yapacak. Denizlispor, Süper Lig’e verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilecek olan antrenmanda oyuncuların birçoğunun olmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

