Denizlispor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle! Denizli GS maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ise puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray, ligden ilk düşen takım Denizlispor karşısında 4-1'lik net bir skorla galip ayrılarak zirveye ortak oldu. Galatasaray, puanını 81'e yükselerek, aynı puandaki Beşiktaş'ın bir basamak altında 2. sırada yer aldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı...
DAKİKA - Ceza sahası içinde topla buluşan Arda Turan, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Abdulkadir Sünger kurtarıyor.
DAKİKA - Ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Ayaroğlu, sol çaprazdan kaleye şut çekti, kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.
GOOOL - 22. DAKİKA - Halil Dervişoğlu duran top sonrası kafayla topu ağlara gönderdi ancak maçın hakeme Abdülkadir Bitigen önce faul kararı verdi. Ardından VAR sonrası gol kararı çıktı.
GOOOL - 35. DAKİKA - Babel Denizlispor ceza sahasına girerken yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Babel durumu 2-0 yaptı.
57 - DAKİKA - Galatasaray'da Onyekuru, Kerem Aktürkoğlu ve Mostafa Mohammed oyuna girdi. Arda Turan, Emre Akbaba ve Babel oyundan çıkan isimler...
GOOOL - 62. DAKİKA - Denizlispor farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde Recep Niyaz düzgün bir vuruşla skoru 2-1 yaptı.
83- DAKİKA - Onyekuru yerde kaldı. Galatasaray penaltı kazandı. Mostafa Mohammed'in vuruşunu kaleci kurtardı ancak hakem penaltı tekrarına gitti.
85 - DAKİKA - Denizlispor'da Hugo Rodallega itirazlar sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
GOOOL - 87 DAKİKA - Mostafa Mohammed bu kez penaltıyı gole çevirdi ve durumu 3-1 yaptı.
GOOOL - 89 DAKİKA - Onyekuru'nun pasında Mostafa Mohammed golü attı. Galatasaray farkı 3'e çıkartıyor. Skor 4-1 oldu.
Mücadele Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Denizlispor - Galatasaray 11'ler...
Denizlispor: Abdülkadir, Ali, Sakıb, Muhammed, Leisman, Hasan, Diskerud, Tusha, Murawski, Recep, Rodallega
Galatasaray: Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil Dervişoğlu
Denizlispor-Galatasaray maçından notlar
Süper Lig’in 41. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçında her iki takım da son oynadıkları müsabakalara göre ilk 11’lerinde ikişer değişiklik yaptı.
Ligden düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Ali Tandoğan, geçen hafta 1-0 mağlup oldukları Hatayaspor müsabakasından farklı olarak 2 isme şans verdi. Geçen hafta forma giyenlerden Emirhan Kaşcıoğlu ile Hadi Sacko’nun yerine Fabiano Leismann ile Veton Tusha yer aldı.
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