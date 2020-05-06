SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor güç depoluyor

Denizlispor güç depoluyor

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 06.05.2020 12:27 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, koronavirüs tedbirlerini elden bırakmadan, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun, “Taraftarlarımız endişe etmesin, iyi bir Denizlispor izletmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Denizlispor güç depoluyor

Yeşil siyahlı ekipte, futbolcular Bülent Uygun yönetiminde sosyal mesafe kuralına uygun olarak 2 grup halinde 1’er saat idman yapıyor. Salgın hastalık nedeniyle tesislerde ise kuş uçurtulmuyor. Kulüp tesislerine, oyuncular, yönetim, teknik heyet ve personeller dışında kimse alınmıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testine tabi tutulan oyuncuların antrenman öncesinde ateş ölçümleri de yapılıyor.

BÜLENT UYGUN: İYİ BİR DENİZLİSPOR İZLETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Takımın kondisyon seviyesini yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Uygun, “Liglere ara verilmeden önce çok iyi bir ivme yakalamıştık. Koronavirüs her takım gibi bizi de etkiledi. Bu durumu en az hasarla atlatmak için iyi bir çalışma programı hazırladık. Çalışmalarımızı sosyal mesafe kuralına uygun olarak sürdürüyoruz. Taraftarlarımız endişe etmesin, iyi bir Denizlispor izletmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Denizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığıDenizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

TFF, olağanüstü toplanıyor!

TFF, olağanüstü toplanıyor!

Oynamak istemeyen oyuncular var

Oynamak istemeyen oyuncular var

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör sürprizi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör sürprizi

Süper Lig ekinin yıldızı koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekinin yıldızı koronavirüse yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor güç depoluyor

Denizlispor güç depoluyor

Yukatel Denizlispor’da sosyal mesafeli idman

Denizlispor’da sosyal mesafeli idman

Stackhowiak: Kariyerimin en unutulmaz 2 yılını Denizli'de yaşadım

Stackhowiak'tan Denizlispor itirafı

Denizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığı

Denizlispor'da Stackhowiak şaşkınlığı

Denizlispor, Adam Stachowiak'ın sözleşmesini feshetti!

Denizlispor'da şok ayrılık!

Olcay Şahan Denizlispor’da kalmak istiyor

Denizlispor’da kalmak istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.