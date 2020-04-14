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Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den beIN Sports'a tepki

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 14.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

Denizlispor Başkanı Ali Çetin koronavirüs ile duran futbol sonrası yayıncı kuruluşun ödemeleri kesmesine sert tepki gösterdi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den beIN Sports'a tepki

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, "Yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını doğru bulmuyoruz. Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig maçlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında ertelenmesinin tüm takımların bütçesini olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu süreçte desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

"Yayıncı kuruluş beIN Sports'un kulüplere yaptığı ödemeleri durdurma kararını doğru bulmuyoruz. Bunların niyetinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu kriz ortamında aslında destek olacakları zaman hala daha kulüplerin paçasından aşağı asılmaya çalışıyorlar. Geçen yıl bunlara iyi niyet göstergesi olarak çok ciddi bir miktarda indirim yaptık. Doları 5,80'e sabitlemiştik. Şu anda doların durumu belli ve buradan yüzde 25'lik kaybımız var. Önümüzdeki yıllar için bizim alternatife hızlı bir şekilde bakmamız lazım."
Denizlispor'un futbolculara 2 aylık bir borcunun bulunduğunu aktaran Çetin, maçların oynanmadığı dönemde bu meblağın daha da birikeceğine işaret etti.

Toplam borçlarının 50 milyon liraya çıktığını kaydeden Çetin, "Dayanmaya çalışıyoruz ama dayanmakla olmuyor. Önümüzde bir gelir olması lazım ki biz bu borçları ödeyebilelim. Onun için beIN Sports'un yaptığı nankörlük. Bunlar mart ayında oynanmış 3 maçın parasını da vermediler. Yayıncı kuruluşun gözden geçirilmesini istiyoruz. Türk futbolu ve tüm kulüpler, beIN Sports'tan büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Çetin, takımı 27 Nisan'a kadar toplamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

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Denizlispor Ali Çetin bein sports

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