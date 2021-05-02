Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Süper Lig'e 2020-2021 sezonunda ilk veda eden takım Yukatel Denizlispor oldu. Evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olarak 29 puanla son sırada kalan yeşil-siyahlı ekip bitime 3 hafta kala kurtuluş umutlarını kaybetti.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

2 sezon önce şampiyon olarak Süper Lig'e adını yazdıran Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncuların görüntüsü dikkat çekti. Taraftarlar futbolcuların görüntüsüne tepki gösterdi.Spiker Hükar Mutlu o anları paylaşarak "Denizlispor taraftarı bu fotoğraflara tepki gösteriyor. Küme düşmenin kesinleştiği maçta futbolcuların kameralar önünde gülmesi doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



