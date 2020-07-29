Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başkan Ali Çetin ve yönetimin katıldığı törenle biten sözleşmesini 2 yıllığına yeniledi.
Törende Denizlispor'da mutlu olduğunu belirten Mustafa Yumlu, "Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlı olsun" dedi.
Zor geçen bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Başkan Ali Çetin ise, "Pandemi sebebiyle ligler uzadı. Önümüzdeki sezon için zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. İlk sezonunda tecrübesiyle takıma büyük katkı koyan oyuncumuz Mustafa Yumlu ile anlaştık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Mustafa'nın geçen sezondan kalan alacaklarından bir maaşını da kulübe bağışladığı belirtildi. Stackhowiak'ın ayrıldığı, Tolgahan'ın da elinin kırıldığı kale için transfer arayışında olan Denizlispor'un Kayserispor'da küme düşme acısı yaşayan Rumen file bekçisi Silviu Lung'u gündeme aldığı öğrenildi.
(DHA)
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