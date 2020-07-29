SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:10 | Son Güncelleme

Süper Lig'de son hafta kümede kalmayı başarıp derin bir nefes alan Yukatel Denizlispor, transfer harekatına başladı. Yeşil-siyahlı ekip iç transferde ilk imzayı stoper Mustafa Yumlu'ya attırdı.

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başkan Ali Çetin ve yönetimin katıldığı törenle biten sözleşmesini 2 yıllığına yeniledi.

Törende Denizlispor'da mutlu olduğunu belirten Mustafa Yumlu, "Yönetim kurulunun yeniden anlaşma isteği beni sevindirdi. Her iki taraf da elinden gelen fedakarlığı yapınca burada kalmaya karar verdim. Hayırlı olsun" dedi.

Zor geçen bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Başkan Ali Çetin ise, "Pandemi sebebiyle ligler uzadı. Önümüzdeki sezon için zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. İlk sezonunda tecrübesiyle takıma büyük katkı koyan oyuncumuz Mustafa Yumlu ile anlaştık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Mustafa'nın geçen sezondan kalan alacaklarından bir maaşını da kulübe bağışladığı belirtildi. Stackhowiak'ın ayrıldığı, Tolgahan'ın da elinin kırıldığı kale için transfer arayışında olan Denizlispor'un Kayserispor'da küme düşme acısı yaşayan Rumen file bekçisi Silviu Lung'u gündeme aldığı öğrenildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

F.Bahçe Novak ile anlaştı iddiası

F.Bahçe Novak ile anlaştı iddiası

Cinsel ilişki yorumuna olay yaratan cevap...

Cinsel ilişki yorumuna olay yaratan cevap...

Boluspor'dan Real Madrid'e transfer

Boluspor'dan Real Madrid'e transfer

Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...

Ali Koç müjdeyi verdi! Transferler geliyor...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

''Hakem iyi yönettiği maçın içine ...''

''Hakem iyi yönettiği maçın içine ...''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Mustafa Yumlu sözleşme yeniledi

Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Denizlispor'da Ogenyi Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin galibiyeti kutladı

Denizlispor Başkanı galibiyeti kutladı

Olcay Şahan: Çok önemli üç puan aldık

'Çok önemli üç puan aldık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.