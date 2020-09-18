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Denizlispor Neven Subotic ile anlaşma sağladı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 18.09.2020 16:07 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yarın 2. hafta maçında evinde Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, haftalardır peşinden koştuğu Neven Subotic ile anlaşma sağladı.

Denizlispor Neven Subotic ile anlaşma sağladı

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen deneyimli stoper Neven Subotic'in Denizli'ye gelip sağlık kontrolünden geçtiği ve yönetimin 31 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkıştığı bildirildi. Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı.

Almanya'daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund'a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund'da 2'şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.

(DHA)

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