SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 10.08.2020 17:46 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Denizlispor, iç transferde sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Denizlispor, iç transferde Mustafa Yumlu’nun ardından sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz’ı kadrosunda tuttu.

Kulüp başkanı Ali Çetin ile Oğuz Yılmaz’ın görüşmesinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer görüşmelerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Mustafa Yumlu'nun ardından Oğuz Yılmaz'la da anlaşarak savunmada iki önemli oyuncumuzu kadromuzda tuttuk. Hayırlı olsun. Hem iç hem de dış transferde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Denizlispor'a sürpriz isimDenizlispor'a sürpriz isim
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir il alarmda! Testlerin yarısı pozitif çıkıyor

Bir il alarmda! Testlerin yarısı pozitif çıkıyor

Bomba aşk iddiası! Vibratörü öpmüştü...

Bomba aşk iddiası! Vibratörü öpmüştü...

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi

İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu

Başkan Açıkladı: Mensah için anlaştığımız kulüp...

Başkan Açıkladı: Mensah için anlaştığımız kulüp...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Denizlispor Oğuz'la imzaladı

Denizlispor’da Tolunay Kafkas sesleri

Denizlispor'a sürpriz isim

Denizlispor, Mustafa Yumlu ile 2 yıllık sözleşme yeniledi

Mustafa Yumlu sözleşme yeniledi

Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Denizlispor 0-1 Ankaragücü (Maç Sonucu)

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Denizlispor'da Ogenyi Onazi takımdan ayrıldı

Denizlispor'da Onazi takımdan ayrıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.