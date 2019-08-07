SPOR

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: 3 transfer daha yapacağız

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.08.2019 11:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Cuma günü evinde son şampiyon Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: 3 transfer daha yapacağız

Galatasaray müsabakasına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde hazırlanan takımının performansından memnun olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Takviye çalışmalarımız sürecek. 3 futbolcuyu daha bünyemize dahil edeceğiz. Doğru transfer politikaları izlediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Maratonun çok zorlu ve çekişmeli geçeceğini dile getiren Yücel İldiz, "Süper Lig çok zorlu bir platform. Bunun için çok ciddi çalışmalar yaptık, yapmaya devam etmeliyiz. Halen eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. 9 yıl aradan sonra hak ettiğimiz yere döndük. İlk sezonumuzda başarılı olacağımıza inanıyorum. Çift idmanla Galatasaray maçına iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Transferlerimizin adaptasyon sorunu azaldıkça biz de daha iyi olacağız" dedi. Denizlispor, Hapoel Hadera'dan kanat Oduwa, Krasnodar'dan forvet Ivan ve BŞB Erzurumspor'dan orta saha İbrahim ile ilgileniyor.

Araştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmışAraştırmacılar bile şaşırdı! Köpekleri pişirip yiyorlarmış
Fenerbahçe'den bir transfer daha Fenerbahçe'den bir transfer daha
Özdemir'den G.Saray'a çağrıÖzdemir'den G.Saray'a çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Yukatel Denizlispor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Rooney geri döndü! Hem oyuncu hem de antrenör...

Rooney geri döndü! Hem oyuncu hem de antrenör...

Ve Ali Koç açıkladı! Kolarov, Volkan Demirel...

Ve Ali Koç açıkladı! Kolarov, Volkan Demirel...

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Terim istedi, 3 yıllık sözleşme imzalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Beşiktaş, Kocaeli'yi gole boğdu

Beşiktaş, Kocaeli'yi gole boğdu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: 3 transfer daha yapacağız

Yücel İldiz: 3 transfer daha yapacağız

Süper Lig'de biten transferler (2019/20 sezonu)

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Nihat Özdemir: Galatasaray'la gerilim sürmekte

Özdemir'den G.Saray'a çağrı

Denizlispor, Andrei Ivan ve İbrahim Akdağ'ın peşinde

Denizli'den çifte atak

Süper Kupa maçının saati değişti

Süper Kupa maçının saati değişti

Denizlispor, Empoli'den Frederic Veseli ile anlaştı

Denizli'ye İtalya'dan stoper

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.