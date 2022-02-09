SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

09.02.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fanatiklerin heyecanla beklediği Denizlispor Trabzonspor maçıyla ilgili detaylar belli oldu. Denizlispor Tranzonspor maçı ile iki takım Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde performans sergileyecek. Denizlispor kupada Galatasaray'ı elenmiş ve bir üst tura çıkmıştı. Spor Toto 1. Lig'de iyi durumda olmayan Denizlispor için bu başarı iyi bir moral oldu. İşte Denizlispor Tranzonspor maçıyla ilgili detaylar...

Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Fanatiklerin gözleri Denizlispor Trabzonspor maçına çevrildi. Heyecanla beklenen maç bu akşam oynanacak. Takımların muhtemel 11'leri belli oldu. Süper Lig'de uzun süredir lider olan Trabzonspor başarısını devam ettirmek istiyor. Denizlispor ise Bordo Mavililerin karşısında elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırlanıyor. İşte Denizlispor Trabzonspor maçının saati ve muhtemel 11'leri...

Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, lig heyecanının yanında kupada da savaş vermeye devam ediyor. Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı almayı ve sezonu çifte kupayla bitirmeyi amaçlıyor. Bu akşam düzenlenecek Denizlispor Trabzonspor maçı 20.30'da başlayacak. Maç, A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER

  • Abdülkadir
  • Emre
  • Oğuz
  • Schwechlen
  • Gökhan
  • Muhammed
  • Darri
  • Mustafa
  • Özer
  • İlhan
  • Ömer

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

  • Erce, Serkan
  • Hüseyin
  • Ahmet Can
  • İsmail
  • Berat
  • Murat Cem
  • Yusuf
  • Yunus
  • Kouassi
  • Enis
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı kartlar maça damga vurguKırmızı kartlar maça damga vurgu
Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor! Fatih Terim Galatasaray'a geri dönüyor!
Löw gelirken Bayern Münih'in jokerini de getiriyor!Löw gelirken Bayern Münih'in jokerini de getiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Denizlispor Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

Ünlü isimden isyan: 'Allah kimseyi onunla sınamasın'

Transferde son gün sürprizi!

Transferde son gün sürprizi!

Transferin son günü geri döndü! Futbolu bırakmıştı ama...

Transferin son günü geri döndü! Futbolu bırakmıştı ama...

Ramazan Civelek'in transferinde Belözoğlu detayı!

Ramazan Civelek'in transferinde Belözoğlu detayı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.