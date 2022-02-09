Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Fanatiklerin gözleri Denizlispor Trabzonspor maçına çevrildi. Heyecanla beklenen maç bu akşam oynanacak. Takımların muhtemel 11'leri belli oldu. Süper Lig'de uzun süredir lider olan Trabzonspor başarısını devam ettirmek istiyor. Denizlispor ise Bordo Mavililerin karşısında elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırlanıyor. İşte Denizlispor Trabzonspor maçının saati ve muhtemel 11'leri...

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, lig heyecanının yanında kupada da savaş vermeye devam ediyor. Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 10. kez Türkiye Kupası'nı almayı ve sezonu çifte kupayla bitirmeyi amaçlıyor. Bu akşam düzenlenecek Denizlispor Trabzonspor maçı 20.30'da başlayacak. Maç, A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Abdülkadir

Emre

Oğuz

Schwechlen

Gökhan

Muhammed

Darri

Mustafa

Özer

İlhan

Ömer

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER